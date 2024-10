Ilgiorno.it - La Corripavia sold out. Al via tremila runner

(Di domenica 13 ottobre 2024) Tutti pazzi per la. Saranno almeno 3mila i corridori impegnati oggi nella 10k, nella miniFamily Run e miniTrofeo scuole. Le iscrizioni alla Family Run e al Trofeo Scuole hanno subìto un’impennata che ha portato Asd Atletica 100 Torri, organizzatrice dell’evento con il Comune, ad allargare la partecipazione prevista per 1.250 iscritti a 1.750, numero raggiunto mercoledì quando sono state chiuse le iscrizioni online. Analogo entusiasmo per la10k non competitiva, che ha fatto avvicinare alla quota limite di 1.250 iscritti, con pochissimi pettorali. Al via anche il sindaco Michele Lissia che ha spesso preso parte da atleta alla manifestazione. Con lui anche gli assessori Angela Gregorini (Sport) e Alessandra Fuccillo (Istruzione). Strade chiuse dalle 9 alle 12 per consentire ai partecipanti di correre in sicurezza.