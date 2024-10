Lanazione.it - La battaglia del marmo: "Proroghe sospese a chi non rispetta i patti"

(Di domenica 13 ottobre 2024) "Se gli imprenditori non cambiano registro, il Comune sospenda le". Con queste parole Legambiente Carrara stigmatizza le azioni legali di tutti quegli imprenditori del, che per un motivo o per l’altro sono in causa contro il Comune di Carrara. "Gli industriali delnon finiscono mai di stupirci e di indignarci – proseguono da Legambiente –. È trascorso ormai quasi un annetto da quando hanno firmato le convenzioni per ottenere la proroga all’escavazione (fino al 2042) di un bene pubblico come il, senza dover sottostare alle gare, accettando di fatto quanto previsto dalla Legge regionale e dal regolamento degli agri marmiferi, e cioè: la lavo-razione in filiera del 50% del materiale estratto di cui la tracciabilità è necessaria premessa.