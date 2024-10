Israele, Shimon: “Italia? Vogliamo essere competitivi, dobbiamo restare in partita per tutta la gara” (Di domenica 13 ottobre 2024) Shimon: ”L’Italia non può perdere punti? dobbiamo scendere in campo senza avere poi rammarichi, dando tutto” Ran Ben Shimon, commissario tecnico d’Israele, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Nations League contro l’Italia in programma al Bluenergy Stadium di Udine. Queste le sue parole: “Il match in questa situazione? Vediamo e sentiamo tutto, ma non possiamo controllare le cose, ci stiamo preparando, non guardando fuori. Vogliamo fare del nostro meglio. Shimon: L’Italia non può perdere punti? dobbiamo L’Italia non può perdere punti? dobbiamo scendere in campo senza avere poi rammarichi, dando tutto. Il match? Italia e Francia giocano in modo diverso ma l’approccio è simile, a tratti abbiamo giocato bene contro la Francia e anche all’andata contro l’Italia. Terzotemponapoli.com - Israele, Shimon: “Italia? Vogliamo essere competitivi, dobbiamo restare in partita per tutta la gara” Leggi tutta la notizia su Terzotemponapoli.com (Di domenica 13 ottobre 2024): ”L’non può perdere punti?scendere in campo senza avere poi rammarichi, dando tutto” Ran Ben, commissario tecnico d’, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Nations League contro l’in programma al Bluenergy Stadium di Udine. Queste le sue parole: “Il match in questa situazione? Vediamo e sentiamo tutto, ma non possiamo controllare le cose, ci stiamo preparando, non guardando fuori.fare del nostro meglio.: L’non può perdere punti?L’non può perdere punti?scendere in campo senza avere poi rammarichi, dando tutto. Il match?e Francia giocano in modo diverso ma l’approccio è simile, a tratti abbiamo giocato bene contro la Francia e anche all’andata contro l’

