#iltempodioshø (Di domenica 13 ottobre 2024) Molti big dem alla scuola di formazione di Italia Viva, così Matteo Renzi prova a scippare il Partito democratico a Elly Schlein. Il leader di Iv chiama Picierno, Nannicini, Madia e Orfini al suo evento per i giovani. E loro rispondono presente, nonostante molti all'interno del partito guardano male all'alleanza con l'ex presidente del Consiglio. Iltempo.it - #iltempodioshø Leggi tutta la notizia su Iltempo.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Molti big dem alla scuola di formazione di Italia Viva, così Matteo Renzi prova a scippare il Partito democratico a Elly Schlein. Il leader di Iv chiama Picierno, Nannicini, Madia e Orfini al suo evento per i giovani. E loro rispondono presente, nonostante molti all'interno del partito guardano male all'alleanza con l'ex presidente del Consiglio.

