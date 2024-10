Il cineteatro Pax festeggia settant’anni: "Presidio culturale fondamentale per la città" (Di domenica 13 ottobre 2024) Era il lontano 1954 quando il cineteatro Pax venne inaugurato a Cinisello Balsamo. Da allora migliaia di film, centinaia di spettacoli teatrali ed eventi culturali si sono alternati nella cornice dell’edificio posto al numero 4 del vicolo Fiume. Ieri sono iniziate le celebrazioni dello storico anniversario, che continueranno ancora oggi con un momento clou nel pomeriggio, quando l’amministtrazione consegnerà la benemerenza civica. Si inizia alle 11,30 con la santa messa che sarà celebrata proprio nella struttura del centro storico. Alle 13 ci sarà il pranzo aperto a tutti. Alle 15,30 sul palco del cineteatro saliranno sindaco e assessori, oltre agli altri premiati della Spiga d’oro, la massima onorificenza cittadina che sarà data anche al Pax. La festa non finisce qui. Alle 17,30 si svolgerà lo spettacolo “SandArt“ a cura della compagnia Le sabbie luminose. Ilgiorno.it - Il cineteatro Pax festeggia settant’anni: "Presidio culturale fondamentale per la città" Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Era il lontano 1954 quando ilPax venne inaugurato a Cinisello Balsamo. Da allora migliaia di film, centinaia di spettacoli teatrali ed eventi culturali si sono alternati nella cornice dell’edificio posto al numero 4 del vicolo Fiume. Ieri sono iniziate le celebrazioni dello storico anniversario, che continueranno ancora oggi con un momento clou nel pomeriggio, quando l’amministtrazione consegnerà la benemerenza civica. Si inizia alle 11,30 con la santa messa che sarà celebrata proprio nella struttura del centro storico. Alle 13 ci sarà il pranzo aperto a tutti. Alle 15,30 sul palco delsaliranno sindaco e assessori, oltre agli altri premiati della Spiga d’oro, la massima onorificenza cittadina che sarà data anche al Pax. La festa non finisce qui. Alle 17,30 si svolgerà lo spettacolo “SandArt“ a cura della compagnia Le sabbie luminose.

