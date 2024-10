Firenze-Scandicci oggi in tv | canale orario e diretta streaming Serie A1 Femminile 2024 2025 volley

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di domenica 13 ottobre 2024) Tutto pronto per, partita valevole per la seconda giornata di andata diA1di. Grande attesa per la stracittadina fiorentina, che ancora una volta promette spettacolo. Le ragazze di Simone Bendandi, reduci dalla sofferta vittoria al tie-break contro Vallefoglia, vanno a caccia di una grande prestazione per mettere in difficoltà una delle big del campionato. La squadra di coach Stephane Antiga, invece, va a caccia del secondo successo stagionale dopo aver superato nettamente Cuneo nella prima giornata. Chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 18.00 di domenica 13 ottobre al Palazzo Wanny di. Di seguito, le informazioni per seguire inla sfida tra Il Bisontee Savino Del Benedella massimadel campionato italiano.