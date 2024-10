Blogtivvu.com - Eleonora Riso, fidanzato e vita privata dopo MasterChef: dove vive e le proposte lavorative al termine del cooking show

Leggi tutta la notizia su Blogtivvu.com

(Di domenica 13 ottobre 2024), vincitrice della tredicesima edizione diItalia, ha deciso di raccontare la suail talent culinario di Sky. A 27 anni, ex cameriera di Firenze,è riuscita a conquistare il pubblico e i giudici grazie alla sua creatività in cucina. Tuttavia, nonostante il successo televisivo, la chef ha rivelato di "e lealdel" L'articoloe lealdelproviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.