De Rossi sui social fa ridere tutti con la ‘consolazione’ più gettonata (Di domenica 13 ottobre 2024) Esonerato dalla Roma dopo quattro giornate di campionato, l'ex allenatore scherza sui social pubblicando una foto della moglie Golssip.it - De Rossi sui social fa ridere tutti con la ‘consolazione’ più gettonata Leggi tutta la notizia su Golssip.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Esonerato dalla Roma dopo quattro giornate di campionato, l'ex allenatore scherza suipubblicando una foto della moglie

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Il Governo cerca di offrire supporti per le spese quotidiane. E così dopo l’introduzione della social card Dedicata a Te - sono stati stanziati nuovi fondi per un ulteriore bonus - disponibile dal prossimo anno - Baldini + Castoldi) dalla quale emerge una costante crescita in Italia dell’indice di povertà assoluta. Inoltre, avrà un valore raddoppiato rispetto a quanto riconosciuto dalla Carta Dedicata a te, ovvero 1000 euro. Per attestare la propria situazione di difficoltà economica è indispensabile allegare online della documentazione reddituale (Isee o certificati di disoccupazione). (Iodonna.it)

Nicole Rossi al Wired Next Fest Trentino ci spiega perché i social non aiutano davvero l'attivismo - Insieme all'attore e stand up comedian Davide Calgaro, l'attrice e autrice ha parlato dell'immagine dei giovani sul piccolo schermo e non solo. (Wired.it)

Commissione Ue - slitta a settimana prossima la presentazione - socialisti contro von der Leyen : "Con vicepresidenza a Fitto non ti votiamo" - La presentazione della nuova squadra che andrà a comporre la nuova Commissione Ue di Ursula von der Leyen è slittata, probabilmente alla settimana prossima a Strasburgo, a causa del cambio in extremis del candidato sloveno Tomaž Vesel in favore dell’ex diplomatica Marta Kos, ma soprattutto per gli a . (Ilgiornaleditalia.it)