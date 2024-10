Capitale disumano

Ilrestodelcarlino.it - Capitale (dis)umano

(Di domenica 13 ottobre 2024) Mandare all’alba una Pec a 77 operai comunicando loro che sono licenziati è un po’ come bombardare un obiettivo in Medio Oriente servendosi di un drone telecomandato da una base del Nevada: stai in una saletta con un computer davanti, a migliaia di chilometri di distanza, non senti il boato, né le grida, né vedi il sangue. Lo schermo ti rimanda indietro un’insignificante nuvoletta di fumo. Una Pec come quella ricevuta dagli operai delle Regal Rexnord di Masi Torello crea, di primo acchito, rabbia. La disperazione arriva subito dopo, perché qui si tratta di genitori che non sanno come mantenere i figli, di vite stravolte con cinismo e disprezzo. Per certe multinazionali ilumano è uno slogan buono per i comunicati stampa che accompagnano le trimestrali. Al dunque, delumano non gliene frega niente.