Cabrini: «Napoli favorito per lo scudetto, Inter dietro. Conte fattore!» (Di domenica 13 ottobre 2024) Antonio Cabrini ha espresso la sua posizione in merito alla griglia scudetto, sottolineando il valore della presenza di Antonio Conte al Napoli nel confronto con l’Inter e la Juventus. LA SITUAZIONE – In questo momento, il Napoli occupa il primo posto in classifica con 16 punti totalizzati in 7 giornate di Serie A. Il team partenopeo si è ripreso alla grande dopo la prima sconfitta nella sfida d’esordio del campionato contro il Verona, con quello 0-3 a fare da spartiacque rispetto a una fase diversa della stagione degli azzurri. Il tecnico Antonio Conte ha preso le redini della squadra trasmettendo le sue idee di gioco, la sua fame e il trasporto con cui vive le partite di calcio. Ciò si è manifestato, più di ogni altra cosa, nel diverso atteggiamento mentale assunto dai partenopei rispetto alla stagione scorsa. Con i risultati a dimostrarlo. Inter-news.it - Cabrini: «Napoli favorito per lo scudetto, Inter dietro. Conte fattore!» Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Antonioha espresso la sua posizione in merito alla griglia, sottolineando il valore della presenza di Antonioalnel confronto con l’e la Juventus. LA SITUAZIONE – In questo momento, iloccupa il primo posto in classifica con 16 punti totalizzati in 7 giornate di Serie A. Il team partenopeo si è ripreso alla grande dopo la prima sconfitta nella sfida d’esordio del campionato contro il Verona, con quello 0-3 a fare da spartiacque rispetto a una fase diversa della stagione degli azzurri. Il tecnico Antonioha preso le redini della squadra trasmettendo le sue idee di gioco, la sua fame e il trasporto con cui vive le partite di calcio. Ciò si è manifestato, più di ogni altra cosa, nel diverso atteggiamento mentale assunto dai partenopei rispetto alla stagione scorsa. Con i risultati a dimostrarlo.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Cinema The Space Cinema Torri Bianche - Programmazione completa del cinema The Space Cinema Torri Bianche di Vimercate, Via Torri Bianche, 16 - Vimercate (Monza Brianza). Consultabile gratuitamente online, oltre 3000 cinema in tutte le citt ... (mymovies.it)

A Thousand Blows, il teaser trailer della serie [HD] - Regia di Dionne Edwards, Katrin Gebbe, Ashley Walters. Una serie con Stephen Graham, Erin Doherty, Jason Tobin, Ziggy Heath, James Nelson-Joyce. Nel 2025 su Disney+. SCOPRI LA SERIE » ... (mymovies.it)

Milan, la decisione della proprietà : Theo Hernandez non l’ha passata liscia - Visualizzazioni: 474 Milan, in attesa della decisione del Giudice Sportivo prevista fra poche ore, arriva la notizia di una decisa presa di posizione della dirigenza. Vediamo qui di seguito in dettagl ... (calciostyle.it)