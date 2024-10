Oasport.it - Biathlon, Vita Semerenko squalificata per violazione delle regole antidoping, ma le gemelle ucraine restano “spettri”

(Di domenica 13 ottobre 2024) Nei giorni scorsi, è giunta una notizia passata sottotraccia alle nostre latitudini. La biathleta ucrainaè stataper un anno a causa della. Il motivo della sanzione è la reiterata mancata reperibilità ai controlli. A renderlo noto è stata l’agenzia nazionaledell’Ucraina. Sostanzialmente, 38 anni e campionessa olimpica con la staffetta a Sochi 2014, è stata bandita dalle competizioni per aver mancato tre volte un test a sorpresa. La squalifica riguarda tutta la stagione 2024-25, poiché scatta retroattivamente dal 20 marzo 2024, estendendosi sino al 20 marzo 2025. La sanzione non avrà alcuna conseguenza sulla carriera internazionale di, che non gareggia al di fuori dell’Ucraina ormai dal febbraio 2022.