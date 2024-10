“Ballando con le stelle”, chi rischia l’eliminazione adesso (Di domenica 13 ottobre 2024) “Ballando con le stelle”, chi rischia l’eliminazione adesso – Nessun eliminato nella terza puntata di Ballando con le stelle 2024, andata in onda sabato 12 ottobre su Rai 1. Al primo posto della classifica Bianca Guaccero e Giovanni Pernice, mentre all’ultimo Francesco Paolantoni e Anastasia Kuzmina. Due concorrenti sono allo spareggio e rischiano l’eliminazione, scopriamo insieme di chi si tratta. ( dopo le foto) Leggi anche: “Piazza Pulita”, Corrado Formigli con il tutore al braccio: cosa gli è successo Leggi anche: Teo Teocoli risponde ad Adriano Celentano: “Non ci credo che mi vuole bene” “Ballando con le stelle”, chi rischia l’eliminazione adesso Davvero inarrivabile Bianca Guaccero in coppia con Giovanni Pernice in queste prime tre puntate di “Ballando con le stelle”, storico programma di Rai 1, condotto da Milly Carlucci con Paolo Belli. Tvzap.it - “Ballando con le stelle”, chi rischia l’eliminazione adesso Leggi tutta la notizia su Tvzap.it (Di domenica 13 ottobre 2024) “con le”, chi– Nessun eliminato nella terza puntata dicon le2024, andata in onda sabato 12 ottobre su Rai 1. Al primo posto della classifica Bianca Guaccero e Giovanni Pernice, mentre all’ultimo Francesco Paolantoni e Anastasia Kuzmina. Due concorrenti sono allo spareggio eno, scopriamo insieme di chi si tratta. ( dopo le foto) Leggi anche: “Piazza Pulita”, Corrado Formigli con il tutore al braccio: cosa gli è successo Leggi anche: Teo Teocoli risponde ad Adriano Celentano: “Non ci credo che mi vuole bene” “con le”, chiDavvero inarrivabile Bianca Guaccero in coppia con Giovanni Pernice in queste prime tre puntate di “con le”, storico programma di Rai 1, condotto da Milly Carlucci con Paolo Belli.

