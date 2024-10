All We Imagine As Light, intervista alla regista: "I film come Barbie aiutano il femminismo" (Di domenica 13 ottobre 2024) "In quanti vedono il cinema d'essai? Fare un film che faccia discutere tutta la famiglia: questo aiuta il femminismo": Payal Kapadiya è la prima regista indiana a essere premiata al Festival di Cannes, dove ha vinto il Grand Prix Speciale della Giuria presieduta da Greta Gerwig. All We Imagine As Light di Payal Kapadiya ha vinto il Grand Prix Speciale della Giuria al Festival di Cannes 2024. Nelle sale italiane dal 10 ottobre, il film ha reso Kapadiya la prima regista indiana a essere premiata in concorso alla kermesse. La presidentessa quest'anno era Greta Gerwig e non stupisce che questa storia l'abbia colpita. La pellicola segue la storia di tre amiche, di età, situazione familiare e retaggio culturale differente, che vivono a Mumbai. Ci ha fatto pensare al quadro di Klimt Le tre età della donna. Kapadiya non aveva questo quadro in mente quando ha scritto Movieplayer.it - All We Imagine As Light, intervista alla regista: "I film come Barbie aiutano il femminismo" Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it (Di domenica 13 ottobre 2024) "In quanti vedono il cinema d'essai? Fare unche faccia discutere tutta la famiglia: questo aiuta il": Payal Kapadiya è la primaindiana a essere premiata al Festival di Cannes, dove ha vinto il Grand Prix Speciale della Giuria presieduta da Greta Gerwig. All WeAsdi Payal Kapadiya ha vinto il Grand Prix Speciale della Giuria al Festival di Cannes 2024. Nelle sale italiane dal 10 ottobre, ilha reso Kapadiya la primaindiana a essere premiata in concorsokermesse. La presidentessa quest'anno era Greta Gerwig e non stupisce che questa storia l'abbia colpita. La pellicola segue la storia di tre amiche, di età, situazione familiare e retaggio culturale differente, che vivono a Mumbai. Ci ha fatto pensare al quadro di Klimt Le tre età della donna. Kapadiya non aveva questo quadro in mente quando ha scritto

La regista Payal Kapadia ha fatto un film senza uguali - All we imagine as light – Amore a Mumbai, premiato a Cannes, è la rivelazione di un talento enorme. L’esempio di un cinema che in occidente quasi nessuno sa più fare. Leggi . (Internazionale.it)