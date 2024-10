Alena prima eliminata di Amici 24, il messaggio dopo la sfida con Chiamamifaro: “A chi tifava per me” (Di domenica 13 ottobre 2024) Alena dopo l'eliminazione da Amici 24 torna su Instagram con un messaggio di saluti al programma. La cantante, eliminata dopo la sfida con Chiamamifaro, ha ringraziato Maria De Filippi e tutto il cast del talent. Poi: "Mi hanno fatta maturare e mi hanno arricchita". Fanpage.it - Alena prima eliminata di Amici 24, il messaggio dopo la sfida con Chiamamifaro: “A chi tifava per me” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di domenica 13 ottobre 2024)l'eliminazione da24 torna su Instagram con undi saluti al programma. La cantante,lacon, ha ringraziato Maria De Filippi e tutto il cast del talent. Poi: "Mi hanno fatta maturare e mi hanno arricchita".

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Eccellenza \ Coppa Italia - il Chiesanuova ai quarti dopo i rigori : Sangiustese eliminata - Dal dischetto, l’errore di Bonifazi ed il match point concretizzato da Canavessio indirizzano i biancorossi verso lo step successivo della competizione. Il match winner Nico Canavessio Secondo tempo Nella ripresa, il Chiesanuova trova subito la rete con Trabelsi dopo appena un minuto e mezzo, ma il gol viene annullato per fuorigioco. (Vallesina.tv)

Ex concorrente di X Factor attacca Fedez dopo i problemi con l’autotune : “Io eliminata da uno che non sa cantare” | VIDEO - Te lo spiego io Fedez cosa è una vita in salita. E non parlo solo per me”. marchi) La cantante è successivamente ritornata sull’argomento spiegando: “In tantissimi hanno capito il mio sfogo anche persone che non conosco, e tanti mi hanno deriso hanno parlato male di me, ma questo non mi preoccupa perché è normale che non tutti possano pensarla come me…. (Tpi.it)

X Factor - ex concorrente insulta Fedez dopo il flop al concerto : «Io eliminata da uno che non sa cantare - il karma lo punirà» - X Factor torna con una nuova edizione, nuovi giudici e... nuove polemiche. E anche se non è più nel cast, è Fedez ad essere tirato in ballo. Nel mirino la sua esibizione flop,... (Leggo.it)