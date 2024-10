Vlahovic e Theo Hernandez alla pari: la scelta di mercato è fatta (Di sabato 12 ottobre 2024) E’ tempo di pensare ai rinnovi per le big del calcio italiano. Un tema che accomuna diverse squadre, tra cui Milan e Juventus Con la pausa per le nazionali, è tempo di bilanci per i club. Questi così sono diventati i giorni in cui si parla del futuro di diversi giocatori. Vlahovic (LaPresse) – Calciomercato.itIn casa Milan, ad esempio, sono state le ore di Theo Hernandez, che dopo Firenze è finito nel mirino della critica. Si è dunque affrontato sui media il discorso rinnovo, che fatica a decollare. Sono arrivate anche le dichiarazioni del suo agente, che ha ammesso che il suo assistito ha voglia di continuare a giocare nel Diavolo, ma il club non ha presentato alcuna offerta al suo assistito. Calciomercato.it - Vlahovic e Theo Hernandez alla pari: la scelta di mercato è fatta Leggi tutta la notizia su Calciomercato.it (Di sabato 12 ottobre 2024) E’ tempo di pensare ai rinnovi per le big del calcio italiano. Un tema che accomuna diverse squadre, tra cui Milan e Juventus Con la pausa per le nazionali, è tempo di bilanci per i club. Questi così sono diventati i giorni in cui si parla del futuro di diversi giocatori.(LaPresse) – Calcio.itIn casa Milan, ad esempio, sono state le ore di, che dopo Firenze è finito nel mirino della critica. Si è dunque affrontato sui media il discorso rinnovo, che fatica a decollare. Sono arrivate anche le dichiarazioni del suo agente, che ha ammesso che il suo assistito ha voglia di continuare a giocare nel Diavolo, ma il club non ha presentato alcuna offerta al suo assistito.

