Un mondo onirico e fatato Robert Plant in concerto

È un ritorno alle sue origini, per Robert Plant, lo spettacolo Saving Grace con il quale arriva al Teatro Europauditorium lunedì sera alle 21. Un viaggio nelle atmosfere fiabesche, oscure, fortemente oniriche della tradizione della campagna britannica. Un universo ricco di storie e di leggende, dove il folklore diventa racconto fantastico che, proprio negli anni nei quali lui esordiva come cantante di un gruppo che avrebbe cambiato per sempre il rock, i Led Zeppelin, era al centro di un rigoglioso 'folk revival' con gruppi come Pentangle e Fairport Convention.

