Ultime Notizie Roma del 12-10-2024 ore 14:10 (Di sabato 12 ottobre 2024) Romadailynews radiogiornale Ben ritrovati raccolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio Andiamo a medioriente annuncia di aver condotto un attacco missilistico contro una base DF ad Haifa non si placa la polemica contro te la vive per gli attacchi ad un in una fonte o lo ha fermato che Israele nuovamente aperto il fuoco contro postazione libero meridionali prendo altri due caschi blu di origine cingalese in una di queste basi e di spiegato il conducente italiano che afferma Non abbandoniamo le basi è stato un errore dice le stesse italiano al Summit del nome di Papa Giorgia Meloni ha fatto altri con Emmanuel Macron e Pedro Sanchez per condannare gli attacchi dell’esercito israeliano alle truppe unifil in Libano è inaccettabile non deve più ripetersi l’avvertimento lanciato all’unisono Italia Francia Spagna è scritto nero su bianco in una dichiarazione congiunta duro ... Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 12-10-2024 ore 14:10 Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it (Di sabato 12 ottobre 2024)dailynews radiogiornale Ben ritrovati raccolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio Andiamo a medioriente annuncia di aver condotto un attacco missilistico contro una base DF ad Haifa non si placa la polemica contro te la vive per gli attacchi ad un in una fonte o lo ha fermato che Israele nuovamente aperto il fuoco contro postazione libero meridionali prendo altri due caschi blu di origine cingalese in una di queste basi e di spiegato il conducente italiano che afferma Non abbandoniamo le basi è stato un errore dice le stesse italiano al Summit del nome di Papa Giorgia Meloni ha fatto altri con Emmanuel Macron e Pedro Sanchez per condannare gli attacchi dell’esercito israeliano alle truppe unifil in Libano è inaccettabile non deve più ripetersi l’avvertimento lanciato all’unisono Italia Francia Spagna è scritto nero su bianco in una dichiarazione congiunta duro ...

