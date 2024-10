UeD, schiaffo di Gemma a Valerio: Tina Cipollari ha deciso tutto? (Di sabato 12 ottobre 2024) Uomini e Donne di Maria De Filippi non smette mai di stupire e nelle ultime puntate è stata Gemma Galgani a far parlare di sé con un gesto che ha lasciato il pubblico e gli opinionisti a bocca aperta. Durante un acceso confronto con Valerio gli ha dato uno schiaffo scatenando il caos in studio. La vicenda ha suscitato una forte reazione tra i fan del programma, molti dei quali hanato sui social il comportamento di Gemma. Il cavaliere Valerio, che si era dichiarato innamorato della dama torinese da tempo, ha confessato di aver frequentato altre donne durante il periodo in cui la corteggiava a distanza. Questo ha mandato su tutte le furie la dama, la quale ha chiesto a Valerio di mostrare il suo telefono per chiarire la situazione. Tvpertutti.it - UeD, schiaffo di Gemma a Valerio: Tina Cipollari ha deciso tutto? Leggi tutta la notizia su Tvpertutti.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Uomini e Donne di Maria De Filippi non smette mai di stupire e nelle ultime puntate è stataGalgani a far parlare di sé con un gesto che ha lasciato il pubblico e gli opinionisti a bocca aperta. Durante un acceso confronto congli ha dato unoscatenando il caos in studio. La vicenda ha suscitato una forte reazione tra i fan del programma, molti dei quali hanato sui social il comportamento di. Il cavaliere, che si era dichiarato innamorato della dama torinese da tempo, ha confessato di aver frequentato altre donne durante il periodo in cui la corteggiava a distanza. Questo ha mandato su tutte le furie la dama, la quale ha chiesto adi mostrare il suo telefono per chiarire la situazione.

