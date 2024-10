Trump la spara contro la Russia: "Nessuna difesa contro aggressioni di Mosca ai Paesi che non versano il 2% del Pil alla Nato", la virata al Detroit Economic Club – VIDEO (Di sabato 12 ottobre 2024) Trump, in un discorso tenuto ieri al Detroit Economic Club dell’omonima città americana in Michigan, si è rivolto direttamente agli alleati Nato affermando che "chi non spende il 2% del Pil in sicurezza non verrà protetto in alcun modo in caso di aggressione russa". L’attacco dell’ex presidente USA Ilgiornaleditalia.it - Trump la spara contro la Russia: "Nessuna difesa contro aggressioni di Mosca ai Paesi che non versano il 2% del Pil alla Nato", la virata al Detroit Economic Club – VIDEO Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di sabato 12 ottobre 2024), in un discorso tenuto ieri aldell’omonima città americana in Michigan, si è rivolto direttamente agli alleatiaffermando che "chi non spende il 2% del Pil in sicurezza non verrà protetto in alcun modo in caso di aggressione russa". L’attacco dell’ex presidente USA

