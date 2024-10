Terra di Siena International Film Festival (Di sabato 12 ottobre 2024) Si avvicina il giorno dell’inaugurazione per la ventottesima edizione del Terra di Siena International Film Festival e il cartellone si arricchisce di anteprime mondiali e premi Oscar che sfileranno sul Green Carpet. Gli organizzatori promettono un allestimento avveniristico, creato per l’occasione dal China Science and Technology Film Week, il Festival gemellato con quello fondato a Siena nel 1996 da Maria Pia Corbelli e diretto da Antonio Flamini. Ma è ancora da stabilire la sala che ospiterà la rassegna, inizialmente collocata al Pendola, che però potrebbe non essere pronto rendendo necessaria una soluzione diversa. Inaugurazione comunque fissata per il 5 novembre, con una madrina d’eccezione: Ofelia Passaponti, Miss Italia 2024. Lanazione.it - Terra di Siena International Film Festival Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Si avvicina il giorno dell’inaugurazione per la ventottesima edizione deldie il cartellone si arricchisce di anteprime mondiali e premi Oscar che sfileranno sul Green Carpet. Gli organizzatori promettono un allestimento avveniristico, creato per l’occasione dal China Science and TechnologyWeek, ilgemellato con quello fondato anel 1996 da Maria Pia Corbelli e diretto da Antonio Flamini. Ma è ancora da stabilire la sala che ospiterà la rassegna, inizialmente collocata al Pendola, che però potrebbe non essere pronto rendendo necessaria una soluzione diversa. Inaugurazione comunque fissata per il 5 novembre, con una madrina d’eccezione: Ofelia Passaponti, Miss Italia 2024.

