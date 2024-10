Tabellone ATP Almaty 2024: Fabio Fognini in scena in Kazakistan, è la prima lontano da Astana (Di sabato 12 ottobre 2024) Dal 2020 al 2023 è stata Astana a ospitare l’unico appuntamento del circuito ATP in Kazakistan. Per un anno l’evento è assurto al ruolo di ATP 500, nel 2022 (e infatti l’ha vinto Novak Djokovic), mentre nelle altre occasioni si è trattato di un ATP 250. Questa volta, però, cambio di sede: si va ad Almaty, che del Paese è la città più popolosa. Al via da numero 1 del seeding c’è Frances Tiafoe: l’americano si trova nello stesso quarto di finale del vincitore di Astana nel 2023, il francese Adrian Mannarino. Presente anche il cileno Alejandro Tabilo, che a onor del vero fa fatica a vincere partite da molti mesi e potrebbe benissimo lasciare particolarmente aperta quella zona di Tabellone. In scena anche Fabio Fognini: il ligure se la vedrà con il finlandese Otto Virtanen. Oasport.it - Tabellone ATP Almaty 2024: Fabio Fognini in scena in Kazakistan, è la prima lontano da Astana Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Dal 2020 al 2023 è stataa ospitare l’unico appuntamento del circuito ATP in. Per un anno l’evento è assurto al ruolo di ATP 500, nel 2022 (e infatti l’ha vinto Novak Djokovic), mentre nelle altre occasioni si è trattato di un ATP 250. Questa volta, però, cambio di sede: si va ad, che del Paese è la città più popolosa. Al via da numero 1 del seeding c’è Frances Tiafoe: l’americano si trova nello stesso quarto di finale del vincitore dinel 2023, il francese Adrian Mannarino. Presente anche il cileno Alejandro Tabilo, che a onor del vero fa fatica a vincere partite da molti mesi e potrebbe benissimo lasciare particolarmente aperta quella zona di. Inanche: il ligure se la vedrà con il finlandese Otto Virtanen.

