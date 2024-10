Superlega, Perugia è più forte: Modena ko in casa (Di sabato 12 ottobre 2024) Lotta per tre set ma Perugia è più forte. Il Modena Volley perde 0-3 contro la Sir fra le mura di casa nella sfida che vale la terza giornata di campionato. I gialloblù partono subito forte, Buchegger spinge sia in battuta che in attacco ed è 10-7 con timeout della formazione ospite. Il set Modenatoday.it - Superlega, Perugia è più forte: Modena ko in casa Leggi tutta la notizia su Modenatoday.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Lotta per tre set maè più. IlVolley perde 0-3 contro la Sir fra le mura dinella sfida che vale la terza giornata di campionato. I gialloblù partono subito, Buchegger spinge sia in battuta che in attacco ed è 10-7 con timeout della formazione ospite. Il set

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Vis - i complimenti di Formisano da Perugia : : "Squadra forte e organizzata - farà bene" - Ad accorgersene è lo stesso Formisano: "Una squadra veramente difficile da affrontare in questo campo, soprattutto in casa sua ha perso una partita e non so nelle ultime quante". Queste sono le parole che mister Formisano, al termine del match a reti bianche tra Vis Pesaro e Perugia, ha riservato ai biancorossi di casa, avversari che gli hanno creato qualche problema. (Sport.quotidiano.net)