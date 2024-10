Sorpreso nei pressi di un condominio con fare sospetto: foglio di via per un 36enne (Di sabato 12 ottobre 2024) I carabinieri di Anagni, nella mattinata del 10 ottobre, hanno svolto una specifica attività di prevenzione e contrasto al fenomeno dei reati predatori in abitazioni private. I miliari hanno Sorpreso all’interno di un condominio alcuni soggetti che stavano per introdursi all’interno di alcune Frosinonetoday.it - Sorpreso nei pressi di un condominio con fare sospetto: foglio di via per un 36enne Leggi tutta la notizia su Frosinonetoday.it (Di sabato 12 ottobre 2024) I carabinieri di Anagni, nella mattinata del 10 ottobre, hanno svolto una specifica attività di prevenzione e contrasto al fenomeno dei reati predatori in abitazioni private. I miliari hannoall’interno di unalcuni soggetti che stavano per introdursi all’interno di alcune

