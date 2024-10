SmackDown 11.10.2024 We need help (Di sabato 12 ottobre 2024) Benvenuti all’analisi dell’episodio di SmackDown andato in onda dal Bon Secours Wellness Arena di Greenville, South Carolina. Questa puntata promette di essere ricca di azione e sviluppi dopo gli eventi di Bad Blood, con Jimmy Uso di ritorno e pronto ad affrontare suo fratello Solo Sikoa. Lo show si apre con Jimmy Uso sul ring. Accoglie i fan e parla del suo ritorno dopo sei mesi di assenza. Jimmy afferma di voler affrontare suo fratello minore Solo Sikoa per vendicarsi dell’attacco subito. Roman Reigns interrompe e chiede al pubblico di riconoscere “Big Jim”. Reigns parla del loro passato successo come Bloodline, ma ammette di non essere contento della situazione attuale. Jimmy risponde dicendo che Reigns è un capo senza tribù e che hanno bisogno di aiuto. Reigns rifiuta l’idea del “yeet”. Zonawrestling.net - SmackDown 11.10.2024 We need help Leggi tutta la notizia su Zonawrestling.net (Di sabato 12 ottobre 2024) Benvenuti all’analisi dell’episodio diandato in onda dal Bon Secours Wellness Arena di Greenville, South Carolina. Questa puntata promette di essere ricca di azione e sviluppi dopo gli eventi di Bad Blood, con Jimmy Uso di ritorno e pronto ad affrontare suo fratello Solo Sikoa. Lo show si apre con Jimmy Uso sul ring. Accoglie i fan e parla del suo ritorno dopo sei mesi di assenza. Jimmy afferma di voler affrontare suo fratello minore Solo Sikoa per vendicarsi dell’attacco subito. Roman Reigns interrompe e chiede al pubblico di riconoscere “Big Jim”. Reigns parla del loro passato successo come Bloodline, ma ammette di non essere contento della situazione attuale. Jimmy risponde dicendo che Reigns è un capo senza tribù e che hanno bisogno di aiuto. Reigns rifiuta l’idea del “yeet”.

