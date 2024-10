Sinner matematicamente n.1 al mondo a fine anno: l’Italia tocca l’apice della sua storia (Di sabato 12 ottobre 2024) Jannik Sinner sarà numero 1 del mondo a fine anno. La matematica certezza è giunta dopo la vittoria ottenuta contro il ceco Tomas Machac nella semifinale del Masters 1000 di Shanghai: il fuoriclasse italiano svetta in testa al ranking ATP con 11.570 punti (diventeranno 11.920 in caso di trionfo sul cemento cinese) e vanta addirittura 4.450 lunghezze di margine sullo spagnolo Carlos Alcaraz. All’azzurro sarebbe servito avere almeno 3.250 punti di margine sull’iberico nella ATP Race, la graduatoria che tiene conto esclusivamente dei risultati conseguiti durante la stagione in corso, per essere certo già del numero 1 al termine dell’evento di Shanghai: ora primeggia con 9.980 punti (10.330 in caso di sigillo in Cina) e 3.270 di margine sul rivale, rendendosi così irraggiungibile nel prossimo mese di gare. Oasport.it - Sinner matematicamente n.1 al mondo a fine anno: l’Italia tocca l’apice della sua storia Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Janniksarà numero 1 del. La matematica certezza è giunta dopo la vittoria ottenuta contro il ceco Tomas Machac nella semifinale del Masters 1000 di Shanghai: il fuoriclasse italiano svetta in testa al ranking ATP con 11.570 punti (diventer11.920 in caso di trionfo sul cemento cinese) e vanta addirittura 4.450 lunghezze di margine sullo spagnolo Carlos Alcaraz. All’azzurro sarebbe servito avere almeno 3.250 punti di margine sull’iberico nella ATP Race, la graduatoria che tiene conto esclusivamente dei risultati conseguiti durante la stagione in corso, per essere certo già del numero 1 al termine dell’evento di Shanghai: ora primeggia con 9.980 punti (10.330 in caso di sigillo in Cina) e 3.270 di margine sul rivale, rendendosi così irraggiungibile nel prossimo mese di gare.

