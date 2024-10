Scoperta un'altra piazza di spaccio: il marchingegno architettato per facilitare la cessione della droga (Di sabato 12 ottobre 2024) I carabinieri azzerano un’altra piazza di spaccio nel napoletano. I militari sono intervenuti a Ercolano, dove nelle scorse settimane sono state arrestate 21 persone su disposizione dell’autorità giudiziaria.I carabinieri della locale tenenza sapevano che in via Trentola c’era un via vai Napolitoday.it - Scoperta un'altra piazza di spaccio: il marchingegno architettato per facilitare la cessione della droga Leggi tutta la notizia su Napolitoday.it (Di sabato 12 ottobre 2024) I carabinieri azzerano un’dinel napoletano. I militari sono intervenuti a Ercolano, dove nelle scorse settimane sono state arrestate 21 persone su disposizione dell’autorità giudiziaria.I carabinierilocale tenenza sapevano che in via Trentola c’era un via vai

Operazione antidroga in piazza Verdi : un arresto per spaccio - QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY Operazione antidroga in piazza Verdi da parte dei carabinieri: nel pomeriggio di ieri, 11 ottobre, i militari hanno setacciato la zona in un servizio di controllo del territorio. Un militare in borghese, durante l’operazione, ha notato un... (Bolognatoday.it)

Ercolano - Carabinieri scovano un’altra piazza di spaccio - Le notizie raccolte permettono il blitz e i militari fanno irruzione. M. I carabinieri della locale tenenza sanno che a via Trentola c’è un via vai sospetto di giovanissimi e organizzano un servizio anti-droga. In particolare, al piano terra del palazzo, c’era una grata in ferro che oscurava la parte interna del condominio, con una piccola fessura ricavata dalle inferriate, dalle quali era ... (Puntomagazine.it)

Carabinieri scovano nel Napoletano un’altra piazza di spaccio. Arrestate due persone - ERCOLANO – A pochi giorni dagli arresti i carabinieri hanno azzerato un’altra piazza di spaccio. Nascoste nelle mura perimetrali diverse dosi già pronte per la vendita al dettaglio per un peso complessivo di 106 grammi di hashish. Obbiettivo un portone in particolare, quello al civico 54. Gli arrestati – devono rispondere di detenzione di droga a fini di spaccio – sono stati trasferiti in ... (Primacampania.it)