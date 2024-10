Prove Campi Flegrei, quante persone hanno partecipato alle esercitazioni a Napoli (Di sabato 12 ottobre 2024) "Siamo molto soddisfatti. Abbiamo registrato la partecipazione di centinaia di cittadini che si sono recati presso le aree di attesa di Fuorigrotta, Bagnoli, Soccavo e Chiaiano. I cittadini hanno partecipato e si sono informati sul sistema di Protezione Civile; poi sono stati accompagnati ai tre Napolitoday.it - Prove Campi Flegrei, quante persone hanno partecipato alle esercitazioni a Napoli Leggi tutta la notizia su Napolitoday.it (Di sabato 12 ottobre 2024) "Siamo molto soddisfatti. Abbiamo registrato la partecipazione di centinaia di cittadini che si sono recati presso le aree di attesa di Fuorigrotta, Bagnoli, Soccavo e Chiaiano. I cittadinie si sono informati sul sistema di Protezione Civile; poi sono stati accompagnati ai tre

