Sport.quotidiano.net - Promozione: oggi e domani in campo. Tavullia-Pergolese: blasone e identità a confronto. Tra Villa San Martino e Lunano si fa sul serio

Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net

(Di sabato 12 ottobre 2024) Sei partite con sei provinciali inper la sesta giornata del campionato di. Calcio d’inizio ore 15,30. Sassoferrato Genga-Fermignanese. Il dg della Fermignanese Gabriele Di Lorenzi così presenta il match: "Trasferta molto insidiosa, contro una squadra ritornata in, pertanto con tanta voglia di fare bene. La nostra compagine ha un buon collettivo e bene organizzata che ha tutte le carte in regola per fare bene.ci aspetta unpiù piccolo del solito, siamo abituati a giocare in campi più grandi dove troviamo più spazi per sfruttare al meglio le caratteristiche dei nostri atleti. In ogni caso la settimana di lavoro è andata molto bene e tutti i protagonisti, atleti e staff tecnico, stanno lavorando veramente bene". Arbitra Amir Bardi (Macerata).San. Derby importante.