Pioggia di milioni. Nuovo asse turistico. Scuole e piscine: "Pnrr, vinta la sfida"

Benedetto Pnrr, ma anche gli uffici comunali che hanno saputo sfornare progetti capaci di intercettare fondi nazionali. Una Pioggia di milioni arrivati in città che ne trasformeranno il volto nei prossimi due anni, grazie a una maxi rigenerazione urbana che ridisegnerà la Pisa dei prossimi decenni. "Siano riusciti a ottenere - sottolinea il sindaco Michele Conti - ben 67 milioni di euro di fondi Pnrr che, insieme ad altre risorse esterne e del bilancio comunale, portano a generare un investimento totale sulla città di oltre 78 milioni di euro. Pisa è la seconda città capoluogo in Toscana per progetti finanziati: sono 41 e riguardano Scuole, asili nido, impianti sportivi, riqualificazioni dei quartieri, delle case popolari, nuovi parchi verdi, piste ciclabili, interventi di rigenerazione urbana ed efficientamento energetico".

