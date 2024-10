Thesocialpost.it - Omicidio Chimirri, parla la moglie: “Basta violenza. Francesco era un uomo d’oro”

(Di sabato 12 ottobre 2024) Simona Liperoti,di, il pizzaiolo e tiktoker di 44 anni ucciso a Crotone il 7 ottobre, ha condiviso le sue emozioni in un’intervista dopo la tragica perdita del marito, morto a seguito di uno sparo al petto da parte del vice ispettore di polizia Giuseppe Sortino durante una lite.Leggi anche:, dopo l’il figlio ha provato ad ammazzare l’agente In una diretta sulla pagina Facebook “ICR Tv Web, l’Informazione di Isola Capo Rizzuto”, intervistata dal giornalista Antonio Franco, Simona Liperoti ha ricordato il marito, il suo carattere e anche come si sono conosciuti e innamorati. “voleva ingrandire la pizzeria per farla diventare un ristorante – ha detto – perché nostro figlio sta per diventare cuoco. Lui era casa e lavoro e nei ritagli di tempo andava in palestra. Faceva la vita di una persona semplice, normale.