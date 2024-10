"Non è una bestemmia". Giorgetti fa chiarezza sui "sacrifici" nella manovra (Di sabato 12 ottobre 2024) Sulla richiesta di sacrifici "c'è stata una grandissima polemica e travisamento dei fatti". Lo ha chiarito il ministro dell'Economia intervenuto in videocollegamento a un evento di Fratelli d'Italia. "Chiedere sacrifici ai banchieri non è bestemmia, lo ridirei", ha dichiarato Giancarlo Giorgetti che ha chiarito: "Sarà una manovra equilibrata che metterà a tacere anche tutte queste polemiche totalmente gonfiate e astruse che abbiamo visto in questi giorni, che fanno parte del dibattito politico ma che aggirano il problema". E ha concluso: "Noi le tasse le abbiamo ridotte", il taglio del cuneo "l'abbiamo fatto noi, adesso lo rendiamo strutturale. Rispondiamo con i fatti". Liberoquotidiano.it - "Non è una bestemmia". Giorgetti fa chiarezza sui "sacrifici" nella manovra Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Sulla richiesta di"c'è stata una grandissima polemica e travisamento dei fatti". Lo ha chiarito il ministro dell'Economia intervenuto in videocollegamento a un evento di Fratelli d'Italia. "Chiedereai banchieri non è, lo ridirei", ha dichiarato Giancarloche ha chiarito: "Sarà unaequilibrata che metterà a tacere anche tutte queste polemiche totalmente gonfiate e astruse che abbiamo visto in questi giorni, che fanno parte del dibattito politico ma che aggirano il problema". E ha concluso: "Noi le tasse le abbiamo ridotte", il taglio del cuneo "l'abbiamo fatto noi, adesso lo rendiamo strutturale. Rispondiamo con i fatti".

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Giorgetti insiste sugli extraprofitti : “Chiedere sacrifici alle banche non è bestemmia” - E ancora: “Ci sarà una chiamata di contribuzione per tutti, non solamente per le banche, ma ragionata e razionale. Giorgetti difende il governo sulle tasse E a proposito della riduzione fiscale, Giorgetti ha difeso l’operato del governo Meloni: “Sono stato tanti anni all’opposizione, è bellissimo stare all’opposizione, ma chi sta al governo ha la responsabilità di fare le cose. (Quifinanza.it)

Giorgetti : “Sarà una manovra equilibrata. Chiedere sacrifici ai banchieri non è una bestemmia” - “Venivamo da un periodo un po’ drogato per misure come Superbonus e Reddito di cittadinanza che hanno spinto un po’ i consumi e l’economia, ma hanno anche portato al disastro la finanza pubblica. “Faremo dei tagli significativi, chiederemo dei sacrifici ai ministeri e alle strutture pubbliche”, annuncia il ministro dell’Economia aggiungendo ironicamente “se nessuno si offende”, ci saranno “dei ... (Secoloditalia.it)

"Chiedere sacrifici ai banchieri non è bestemmia" - Il ministro dell'Economia indica la strada: "Sarà una legge di bilancio equilibrata, metterà a tacere tutte le polemiche totalmente gonfiate e astruse che abbiamo visto in questi giorni". (Ilgiornale.it)

Manovra : Giorgetti - sacrifici per tutti detto a banchieri non mi pare bestemmia - (LaPresse) – “La grandissima polemica che c’è stata? Davanti un consesso di banchieri e finanzieri ho detto a loro che i sacrifici devono farli tutti, anche loro, non mi sembra di aver detto una bestemmia in chiesa”. Così il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti in videocollegamento con l’evento ‘Far crescere insieme l’Italia’, organizzato dai gruppi parlamentari di FdI di Camera e Senato. (Lapresse.it)