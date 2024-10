Monza, Nesta a rischio? Galliani fa chiarezza: «Fiducia assoluta» (Di sabato 12 ottobre 2024) Le parole di Adriano Galliani, amministratore delegato del Monza, sulla posizione del tecnico Alessandro Nesta: Fiducia nell’allenatore L’inizio di stagione è stato veramente traumatico, se si considera anche che la squadra veniva da un annata importante con Palladino approdato alla Fiorentina, ma il Monza vuole comunque tenere duro e non mollare nella lotta salvezza. Ma Calcionews24.com - Monza, Nesta a rischio? Galliani fa chiarezza: «Fiducia assoluta» Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di sabato 12 ottobre 2024) Le parole di Adriano, amministratore delegato del, sulla posizione del tecnico Alessandronell’allenatore L’inizio di stagione è stato veramente traumatico, se si considera anche che la squadra veniva da un annata importante con Palladino approdato alla Fiorentina, ma ilvuole comunque tenere duro e non mollare nella lotta salvezza. Ma

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Monza - Nesta a rischio? Le parole di Galliani - Non è stato un avvio di stagione semplice per il nuovo Monza di Alessandro Nesta, alla prima stagione da allenatore in Serie A dopo l`ultima... (Calciomercato.com)

Ultime Notizie Serie A : Bremer - intervento riuscito! Monza - Galliani conferma Nesta; il Torino cerca un sostituto per Zapata; Milan : che futuro per Fonseca? - Tutte le ultime notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano il campionato di Serie A, così come gli eventi più significativi che si verificano nel panorama calcistico internazionale. (Calcionews24.com)

Monza. Galliani spazza via le nubi su Nesta : : "Fiducia assoluta» - . S. R. Anche nei giorni dedicati alla Nazionale, maglia indossata da Alessandro Nesta per 78 volte. Ora alla guida dei brianzoli, per la prima volta in carriera dopo le esperienze a Miami, Perugia, Frosinone e Reggio Emilia, l’ex difensore di Lazio e Milan è seduto su una panchina che non scotta nè traballa. (Sport.quotidiano.net)