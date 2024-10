Milan, niente Ricci: il rinforzo a gennaio sarà un altro (Di sabato 12 ottobre 2024) Ultimo aggiornamento 12 Ottobre 2024 8:54 di Federico De Milano Il costo del centrocampista del Torino e della nazionale sta salendo molto: ecco chi sono le alternative per il Milan in mediana Questo avvio di stagione per il Milan è stato condizionato da degli alti e bassi piuttosto evidenti che hanno fatto cambiare parecchio le emozioni dei tifosi. Dal derby vinto nuovamente contro l’Inter dopo diverso tempo che ha fatto esultare molto i rossoneri fino alle sconfitte in Champions League e a quelle deludenti in campionato contro Parma e quella recentissima sul campo della Fiorentina. Rompipallone.it - Milan, niente Ricci: il rinforzo a gennaio sarà un altro Leggi tutta la notizia su Rompipallone.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Ultimo aggiornamento 12 Ottobre 2024 8:54 di Federico Deo Il costo del centrocampista del Torino e della nazionale sta salendo molto: ecco chi sono le alternative per ilin mediana Questo avvio di stagione per ilè stato condizionato da degli alti e bassi piuttosto evidenti che hanno fatto cambiare parecchio le emozioni dei tifosi. Dal derby vinto nuovamente contro l’Inter dopo diverso tempo che ha fatto esultare molto i rossoneri fino alle sconfitte in Champions League e a quelle deludenti in campionato contro Parma e quella recentissima sul campo della Fiorentina.

