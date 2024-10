Lanazione.it - Lucignano, attesi artisti da tutta Italia per l'estemporanea di pittura

(Di sabato 12 ottobre 2024) Arezzo, 12 ottobre 2024 –daper l'diSabato 12 e domenica 13 ottobre uno dei concorsi ditra i più importanti d'ospita, per l'intero fine settimana, la sesta edizione dell’di, organizzata dalla locale Pro Loco in collaborazione con l’artista Pasquale Di Fazio, residente ada oltre 15 anni e patrocinata dal Comune. Di Fazio si dichiara fiero dell'iniziativa, "che negli anni è cresciuta molto, edizione dopo edizione, fino a diventare tra le più importanti d', sia per montepremi, che per numero di partecipanti". Certo è che nell'arte conta anche la qualità "e qui aabbiamo la materia prima eccellente - continua Di Fazio - ogni scorcio di questo che è "Uno dei Borghi più belli d'", si presta alla perfezione all'opera pittorica".