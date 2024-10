Lei pugile e lui non vedente, correranno insieme la maratona di New York: "Sarò i suoi occhi" (Di sabato 12 ottobre 2024) Qui il link per seguire il canale whatsapp di FirenzeTodayAndare oltre i confini della disabilità attraverso l'amicizia e lo sport. Si racchiude in poche parole la storia Emily Wahby e Gian Luca Mazoni. Emily è una pugile pratese, campionessa mondiale di boxe thailandese, che ha conosciuto Firenzetoday.it - Lei pugile e lui non vedente, correranno insieme la maratona di New York: "Sarò i suoi occhi" Leggi tutta la notizia su Firenzetoday.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Qui il link per seguire il canale whatsapp di FirenzeTodayAndare oltre i confini della disabilità attraverso l'amicizia e lo sport. Si racchiude in poche parole la storia Emily Wahby e Gian Luca Mazoni. Emily è unapratese, campionessa mondiale di boxe thailandese, che ha conosciuto

Emily e Gian Luca - che sfida insieme. La pugile pratese guida a New York - L’obiettivo? Percorrere i 42 chilometri della corsa podistica più famosa al mondo: per l’esattezza, 42,195 chilometri che si snoderanno tra Bronx, Queens, Brooklyn, Staten Island e Manhattan. Da una parte c’è una grande emozione per l’evento sportivo cui parteciperemo, dall’altro c’è la voglia di far bene nella competizione". (Lanazione.it)