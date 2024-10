Le serie tv sapranno mai raccontare il mondo della moda? (Di sabato 12 ottobre 2024) Questa è un'edizione di In Fashion Terms, la newsletter di stile e moda di GQ Italia. Iscriviti qui per riceverla nella tua casella di posta. Una delle esperienze di questo 2024 che mi porterò inevitabilmente dietro nei prossimi mesi è la visione di Emily in Paris, la serie Netflix diventata un fenomeno talmente grande che negli ultimi giorni è riuscita a far discutere il presidente francese Macron e il sindaco di Roma Gualtieri. Devo essere onesto, prima che la mia ragazza mi proponesse di guardare insieme la nuova stagione, non avevo mai visto un episodio. Anzi, il mio unico contatto con il mondo di Emily Cooper era stato stringere la mano a Lily Collins durante una cena organizzata da Netflix. E forse mi sarei dovuto fermare lì. Gqitalia.it - Le serie tv sapranno mai raccontare il mondo della moda? Leggi tutta la notizia su Gqitalia.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Questa è un'edizione di In Fashion Terms, la newsletter di stile edi GQ Italia. Iscriviti qui per riceverla nella tua casella di posta. Una delle esperienze di questo 2024 che mi porterò inevitabilmente dietro nei prossimi mesi è la visione di Emily in Paris, laNetflix diventata un fenomeno talmente grande che negli ultimi giorni è riuscita a far discutere il presidente francese Macron e il sindaco di Roma Gualtieri. Devo essere onesto, prima che la mia ragazza mi proponesse di guardare insieme la nuova stagione, non avevo mai visto un episodio. Anzi, il mio unico contatto con ildi Emily Cooper era stato stringere la mano a Lily Collins durante una cena organizzata da Netflix. E forse mi sarei dovuto fermare lì.

Serie tv e moda : come il piccolo schermo ha plasmato i gusti degli spettatori - Debuttata nel 1994 sulla NBC, la serie ha inaugurato un linguaggio tutto nuovo, passando attraverso personaggi fortemente caratterizzati e riconoscibili (ognuno incarnava un cliché), grazie alla manifestazione di uno stile personale. L’album di look sfoggiati nella sitcom l’hanno eletta un’icona della moda anni ’90: slip dress, top corti, salopette in jeans, lupetti senza maniche e minigonne, il ... (Lifeandpeople.it)

Serie tv e moda : come il piccolo schermo ha plasmato i gusti degli spettatori - Carrie Bradshaw e l’ingresso dei brand in tv A partire da Friends è stato evidente che il mondo della serialità era entrato ufficialmente una nuova era, caratterizzata soprattutto dall’avvento della cable tv, la cui esclusività ha permesso di osare maggiormente al fine di delineare nuovi linguaggi. (Lifeandpeople.it)

