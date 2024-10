Le accuse a Lenzi, i corpi del nuovo secolo, e l’economia del ricatto ideologico (Di sabato 12 ottobre 2024) «Che ruolo ha avuto l’omofobia in questa vicenda?», chiede ieri il Corriere a Piero Marrazzo. «Sono certo che, se avessi frequentato una prostituta donna, l’impatto sarebbe stato enormemente minore. Poi sì, tutti vanno ai Pride», risponde lui, ed è una risposta che contiene tre degli infiniti livelli del problema di questo secolo. Questo non è un articolo su Piero Marrazzo. Non è neanche un articolo sul nuovo libro di Walter Siti (“C’era una volta il corpo”, lo pubblica Feltrinelli), sulla sua idea delle fondamenta culturali della confusione tra i generi sessuali, su «lo sprezzo del corpo mortale» che siamo troppo satolli perché ci appartenga. Non sono neppure sicura che sia un articolo sulla fine del ruolo d’assessore alla cultura di Livorno che è toccata a Simone Lenzi da lui stesso raccontata qui. Linkiesta.it - Le accuse a Lenzi, i corpi del nuovo secolo, e l’economia del ricatto ideologico Leggi tutta la notizia su Linkiesta.it (Di sabato 12 ottobre 2024) «Che ruolo ha avuto l’omofobia in questa vicenda?», chiede ieri il Corriere a Piero Marrazzo. «Sono certo che, se avessi frequentato una prostituta donna, l’impatto sarebbe stato enormemente minore. Poi sì, tutti vanno ai Pride», risponde lui, ed è una risposta che contiene tre degli infiniti livelli del problema di questo. Questo non è un articolo su Piero Marrazzo. Non è neanche un articolo sullibro di Walter Siti (“C’era una volta il corpo”, lo pubblica Feltrinelli), sulla sua idea delle fondamenta culturali della confusione tra i generi sessuali, su «lo sprezzo del corpo mortale» che siamo troppo satolli perché ci appartenga. Non sono neppure sicura che sia un articolo sulla fine del ruolo d’assessore alla cultura di Livorno che è toccata a Simoneda lui stesso raccontata qui.

