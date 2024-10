La vacanza da sogno di Diletta Leotta: foto e video della fuga in famiglia (Di sabato 12 ottobre 2024) Nell’agosto del 2023 nella vita di Diletta Leotta e Loris Karius è arrivata la piccola Aria, diventata il centro del mondo dei due genitori. Approfittando del tempo ancora abbastanza clemente, la conduttrice tv ha deciso di concedersi un weekend all’insegna del totale relax nell’incantevole scenario delle Dolomiti con piscine riscaldate e una vista mozzafiato sulle montagne. La vacanza tutta relax di Diletta Leotta con la famiglia Nelle sue Storie Diletta ha inserito foto e video che ritraggono la sua vacanza nell’hotel Family Hotel Sonnwies Dolomites, spesso frequentato anche dalla sorella di Chiara Ferragni. Si tratta di un hotel di lusso, immerso nelle Dolomiti, dove le stanze dotate di piscine riscaldate, un panorama da brividi e tutti i comfort possibili e immaginari costano tra gli 800 e i 1.200 euro a notte. Leggi tutta la notizia su Dayitalianews.com (Di sabato 12 ottobre 2024) Nell’agosto del 2023 nella vita die Loris Karius è arrivata la piccola Aria, diventata il centro del mondo dei due genitori. Approfittando del tempo ancora abbastanza clemente, la conduttrice tv ha deciso di concedersi un weekend all’insegna del totale relax nell’incantevole scenario delle Dolomiti con piscine riscaldate e una vista mozzafiato sulle montagne. Latutta relax dicon laNelle sue Storieha inseritoche ritraggono la suanell’hotel Family Hotel Sonnwies Dolomites, spesso frequentato anche dalla sorella di Chiara Ferragni. Si tratta di un hotel di lusso, immerso nelle Dolomiti, dove le stanze dotate di piscine riscaldate, un panorama da brividi e tutti i comfort possibili e immaginari costano tra gli 800 e i 1.200 euro a notte.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Diletta Leotta - vacanza di famiglia nell'hotel extra lusso sulle Dolomiti : foto e video - Diletta Leotta ha deciso di concedersi un weekend di totale relax sulle Dolomiti insieme a suo marito Loris Karius e alla loro bimba Aria. I tre, infatti, passeranno questo fine settimana circondati da scorci mozzafiato, godendosi un bel bagno caldo nelle piscine riscaldate con vista montagne e... (Today.it)

Romina Carrisi sui kg accumulati in gravidanza “Chiara Nasti o Diletta Leotta come fanno?” - Quindi mi sono gonfiata, ma mentre prima era bello perché ero incinta, adesso dico ‘sei grassa'”. “Non entro ancora nei miei jeans – ha raccontato Carrisi – Oggi ho messo un paio di jeans ma non si chiudono e mi chiedo: Diletta Leotta o Chiara Nasti come cavolo hanno fatto non solo a rientrare nella taglia che avevano ma ad essere ancora più magre di come erano prima di partorire. (Gravidanzaonline.it)

VIDEO / Diletta Leotta si allena in attesa dell’esordio alla guida de La Talpa - Sarà proprio lei a condurre il programma che torna su Mediaset dopo diversi anni in cui non si era visto. In evidenza sulla felpa il marchio della trasmissione. (Golssip.it)

Romina Carrisi a 9 mesi dal parto : “Non entro nei jeans - come hanno fatto Diletta Leotta e Chiara Nasti?” - Romina Carrisi, diventata mamma 9 mesi fa del piccolo Axel Lupo, si chiede come abbiano fatto a rientrare tanto velocemente nella forma fisica di sempre donne come Chiara Nasti e Diletta Leotta. Lo sfogo della figlia di Al Bano: “Non mi capacito”.Continua a leggere . (Fanpage.it)