Italia, Frattesi: “Con Israele partita fondamentale. Pellegrini? Bisogna tenerselo stretto” (Di sabato 12 ottobre 2024) (Adnkronos) – La partita di Nations League contro Israele è "importantissima. Dobbiamo continuare a esser primi nel girone sperando che L'articolo Italia, Frattesi: “Con Israele partita fondamentale. Pellegrini? Bisogna tenerselo stretto” proviene da Quotidiano Rosso di Sera. Rossodisera.eu - Italia, Frattesi: “Con Israele partita fondamentale. Pellegrini? Bisogna tenerselo stretto” Leggi tutta la notizia su Rossodisera.eu (Di sabato 12 ottobre 2024) (Adnkronos) – Ladi Nations League controè "importantissima. Dobbiamo continuare a esser primi nel girone sperando che L'articolo: “Con” proviene da Quotidiano Rosso di Sera.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Italia - Frattesi : “Con Israele partita fondamentale. Pellegrini? Bisogna tenerselo stretto” - Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. (Adnkronos) – La partita di Nations League contro Israele è "importantissima. Lo dice il centrocampista azzurro Davide Frattesi, a due giorni dal match. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina” Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini ... (Webmagazine24.it)

Italia - Frattesi : “Con Israele partita fondamentale. Pellegrini? Bisogna tenerselo stretto” - "I tre punti ci permetterebbero di fare dei ragionamenti che a inizio competizione non erano contemplati: è una […] The post Italia, Frattesi: “Con Israele partita fondamentale. Dobbiamo continuare a esser primi nel girone sperando che Francia e Belgio possano pareggiare". Pellegrini? Bisogna tenerselo stretto” appeared first on L'Identità. (Lidentita.it)

Italia - Frattesi : “Con Israele partita fondamentale. Pellegrini? Bisogna tenerselo stretto” - Dobbiamo continuare a esser primi nel girone sperando che Francia e Belgio possano pareggiare". "I tre punti ci permetterebbero di fare […]. Il centrocampista azzurro ha parlato a due giorni dal match di Nations League La partita di Nations League contro Israele è "importantissima. Lo dice il centrocampista azzurro Davide Frattesi, a due giorni dal match. (Sbircialanotizia.it)