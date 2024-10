Insulta i poliziotti poi tenta di aggredirli | arrestato a Latina

Leggi tutta la notizia su Ilfaroonline.it

(Di sabato 12 ottobre 2024), 12 ottobre 2024 – La Polizia di Stato didurante la scorsa notte è intervenuta in una via del centro cittadino, dove al Numero Unico per le Emergenze 112 era stata segnalata la presenza di una persona molesta che, incrociando altri ragazzi, li provocava per indurli al litigio, minacciandoli senza motivo e spintonandoli. Idella Volante hanno immediatamente individuato il soggetto segnalato, in evidente stato di alterazione alcolica, il quale si è mostrato sin da subito poco collaborativo e insofferente al controllo, rivolgendosi agli operanti con frasi di ingiuriose e minatorie endo di colpirli prima con un pugno, non riuscendovi, per poi scagliarsi contro di loro. Lo stesso è stato quindi bloccato e, alla luce delle condotte descritte, tratto in arresto per i reati di minaccia e violenza a P.U.