Grecia-Irlanda (Uefa Nations League B, 13-10-2024 ore 20:45 ): formazioni, quote, pronostici (Di sabato 12 ottobre 2024) Una vittoria storica quella della Grecia nel teatro di Wembley, voluta fortemente e trovata per onorare la memoria di Baldock; i galanolefki adesso hanno veramente l'opportunità di poter vincere il gruppo B2 di Nations League ma servono 3 punti quest'oggi in casa contro l'Irlanda. Una tragedia che ha sconvolto tutti quella dell'ex giocatore dello Sheffield United e del Panathinaikos, trovato morto

L'Olanda ferma la Germania - la Grecia batte l'Irlanda - Renars Varslavans ha segnato l'unico gol della partita, al 64º minuto, portando la Lettonia a un punto dalla capolista Macedonia del Nord, Gruppo 4 della Lega C. È stata una partita molto equilibrata, tanto che entrambe le squadre avanzano a quattro punti nel Gruppo 3 della Lega A. Il cartellino rosso ricevuto dalla Macedonia del

