Ilfattoquotidiano.it - Funziona così: sbagli, ti assumi la responsabilità, paghi. Ma non in Italia

Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it

(Di sabato 12 ottobre 2024) Quest’anno ricorre il centenario dell’omicidio di Giacomo Matteotti per mano dei fascisti. Tutti conosciamo il discorso che Mussolini pronunciò due giorni dopo la sua scomparsa: “ io assumo, io solo, lapolitica, morale, storica di tutto quanto è avvenuto. Se il fascismo non è stato che olio di ricino e manganello, e non invece una passione superba della migliore gioventùna, a me la colpa! Se il fascismo è stato un’associazione a delinquere, io sono il capo di questa associazione a delinquere! Se tutte le violenze sono state il risultato di un determinato clima storico, politico e morale, ebbene a me ladi questo, perché questo clima storico, politico e morale io l’ho creato con una propaganda che va dall’intervento ad oggi.