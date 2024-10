Spazionapoli.it - Folorunsho verso l’addio, pronti 15 milioni per il Napoli: dove andrà

(Di sabato 12 ottobre 2024) Michaelsembra sempre più vicino al, pronta un’offerta da 15per ila giocare Sembra sempre più vicina alla sua conclusione l’avventura di Michaelcon il. Il centrocampista italiano è stato reintegrato nella rosa da Antonio Conte, ma fin qui ha trovato pochissimo spazio. Sono stati appena 17 i minuti giocati in tutto l’inizio di stagione, contro la Juventus, poi non ha più visto il campo. Un impiego veramente minimo, che ha impedito anche a Luciano Spalletti di convocarlo con la nazionale per gli impegni di Nations League. Un’occasione l’avrebbe avuta sicuramente contro il Palermo, in Coppa Italia, ma una sindrome influenzale gli ha impedito di essere in campo. Non un momento facile, dunque, per il centrocampista, che lo scorso anno fece bene a Verona, per poi fare ritorno in azzurro.