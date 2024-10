Esordio L’Hokkaido cerca il decollo ad Adro (Di sabato 12 ottobre 2024) Si alza il sipario sul campionato di serie B e la Hokkaido parte alla scoperta del nuovo torneo e di se stessa. Prima in trasferta per i rossoblù di coach Francesco Guarnieri, che saranno di scena alle 18.30 ad Adro, in provincia di Brescia contro la Radici Product. "Giochiamocela", è il commento di coach Francesco Guarneri, nonostante il precampionato abbia lasciato il segno: in dubbio infatti la presenza dell’opposto titolare Ricci Maccarini, fermo da due settimane per un problema agli addominali e considerato che la prossima settimana i rossoblù saranno attesi dal turno di riposo non c’è intenzione di rischiare. "Vedremo se potrà venire con noi e darci una mano". Magari con qualche innesto a muro, ma nella migliore delle ipotesi il giocatore dovrebbe partire dalla panchina. Sport.quotidiano.net - Esordio L’Hokkaido cerca il decollo ad Adro Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di sabato 12 ottobre 2024) Si alza il sipario sul campionato di serie B e la Hokkaido parte alla scoperta del nuovo torneo e di se stessa. Prima in trasferta per i rossoblù di coach Francesco Guarnieri, che saranno di scena alle 18.30 ad, in provincia di Brescia contro la Radici Product. "Giochiamocela", è il commento di coach Francesco Guarneri, nonostante il precampionato abbia lasciato il segno: in dubbio infatti la presenza dell’opposto titolare Ricci Maccarini, fermo da due settimane per un problema agli addominali e considerato che la prossima settimana i rossoblù saranno attesi dal turno di riposo non c’è intenzione di rischiare. "Vedremo se potrà venire con noi e darci una mano". Magari con qualche innesto a muro, ma nella migliore delle ipotesi il giocatore dovrebbe partire dalla panchina.

