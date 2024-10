Lanazione.it - È ufficialmente iniziata la quinta edizione di “Uno, nessuno e centomila”

(Di sabato 12 ottobre 2024) Arezzo, 12 ottobre 2024 – Èladi “Uno,”, l’iniziativa che trasforma le piazze di Castiglion Fiorentino in librerie a cielo aperto. Già dalle prime ore di questa mattina le quattro principali piazze in cui si svolge la manifestazione (Pizza del Comune, Piazza dello Stillo, Piazza del Collegio e il Chiostro di San Francesco) sono state prese d’assalto da centinaia di persone. “Siamo molto soddisfatti della risposta di pubblico che c’è stata fin da stamattina – spiega l’Assessore alla Cultura Massimiliano Lachi – ma vogliamo rassicurare chi visiterà la manifestazione oggi pomeriggio o domani: i banchi con i libri vengono continuamente riassortiti, quindi c’è la possibilità per tutti, in qualsiasi momento, di poter trovare quello che cercano. Sono 25.