È assurdo che Vinicius vittima costante di razzismo venga dipinto come un istigatore The Athletic

Vinicius ha più volte denunciato il razzismo che subisce durante le partite in Liga. Eppure, viene dipinto in maniera assurda come un istigatore. come se esistesse un comportamento che possa giustificare il razzismo. Ne parla The Athletic, che scrive: "Da ottobre 2021, la Liga ha segnalato 24 episodi di razzismo diretti contro l'attaccante del Real Madrid Vinicius Junior. L'entità dell'abuso che Vinicius Jr, 24 anni, ha affrontato è scioccante. Ma forse più scioccante è come molto spesso, nei media o nei commenti più ampi intorno al calcio spagnolo, Vinicius Jr è etichettato come l'istigatore, quello da incolpare. Questa idea per cui è lui "causa" degli stessi abusi che riceve lo ha seguito da quando è arrivato a Madrid.

