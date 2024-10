Ilrestodelcarlino.it - Dopolavoro ferroviario, Comune di Bologna in pressing: Ferrovie valuta l’offerta

(Di sabato 12 ottobre 2024), 12 ottobre 2024 – “Fs Sistemi Urbani (gruppo Fs) ha ricevuto un’offerta di acquisto dell’area delda parte delè in corso dizione per un riscontro previsto nella prossima settimana”. Sembra vicina a una svolta, attesa da tempo ormai, l’interlocuzione tra Palazzo d’Accursio e la proprietà del Dlf (Rfi e società collegate) per la gestione dell’area e il conseguente avvio dei lavori di riqualificazione, con la scadenza dei fondi del Pnrr fissata al 2026. Nei giorni scorsi il sindaco Matteo Lepore aveva annunciato di aver attivato le procedure di esproprio dell’area al fine di “rendere il Dlf un luogo sicuro e libero da infiltrazioni della malavita”.