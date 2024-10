Consorzio Bonifica Paestum, Frunzo è il nuovo presidente (Di sabato 12 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiCarmine Frunzo è il nuovo presidente del Consorzio Bonifica di Paestum. La nomina è avvenuta questa mattina, presso la sede dell’ente a Capaccio Scalo, a seguito della convocazione del Consiglio dei delegati. Contestualmente, è stato nominato anche il vicepresidente, Giovanni Tedesco, e la nuova Deputazione Amministrativa, che sarà composta anche da Francesco Grippa, Pasquale Marano, Alfonso Matrone e Antonio Orlotti. Del neo Consiglio dei delegati, invece, oltre al presidente Frunzo e al vice Tedesco, faranno parte Luigi Ciliberti, Roberto Ciuccio, Francesco Grippa, Ida Guariglia, Giovanni Iannelli, Pasquale Marano, Antonio Marra, Alfonso Matrone, Antonio Orlotti e Mario Santomauro. Anteprima24.it - Consorzio Bonifica Paestum, Frunzo è il nuovo presidente Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiCarmineè ildeldi. La nomina è avvenuta questa mattina, presso la sede dell’ente a Capaccio Scalo, a seguito della convocazione del Consiglio dei delegati. Contestualmente, è stato nominato anche il vice, Giovanni Tedesco, e la nuova Deputazione Amministrativa, che sarà composta anche da Francesco Grippa, Pasquale Marano, Alfonso Matrone e Antonio Orlotti. Del neo Consiglio dei delegati, invece, oltre ale al vice Tedesco, faranno parte Luigi Ciliberti, Roberto Ciuccio, Francesco Grippa, Ida Guariglia, Giovanni Iannelli, Pasquale Marano, Antonio Marra, Alfonso Matrone, Antonio Orlotti e Mario Santomauro.

