Como-Inter Women, formazioni ufficiali: novità Baldi dal 1? (Di sabato 12 ottobre 2024) Como-Inter Women è in programma alle ore 18:00. Diramate le formazioni ufficiali delle due squadre, con il tecnico Gianpiero Piovani che decide di puntare su Baldi dal primo minuto. Como-Inter Women, le formazioni ufficiali: Como (4-3-3): 22 Gilardi; 3 Guagni, 24 Rizzon, 44 Bou I Salas, 14 Ceccotti; 20 Vaitukaityte, 11 Conc, 7 Nischler; 33 Kramzar, 9 Del Estal, 27 Petzelberger.A disposizione: 30 Ruma, 78 De Bona, 2 Marcussen, 4 Spinelli, 6 Bergersen, 10 Bolden, 15 Bianchi, 16 Karlenas, 17 Sagen, 21 Picchi, 23 D’Agostino, 28 Kerr.Coach: Stefano Sottili. Inter (4-3-3): 94 Baldi; 33 Bartoli, 3 Bowen, 5 Andres, 14 Robustellini; 24 Milinkovic, 21 Tomaselli, 23 Magull; 7 Bugeja; 36 Cambiaghi, 31 Wullaert.A disposizione: 1 Runarsdottir, 12 Piazza, 8 Pavan, 9 Polli, 10 Karchouni, 13 Merlo, 15 Serturini, 17 Fordos, 20 Detruyer, 25 Fadda, 28 Diaz, 99 Kullashi. Inter-news.it - Como-Inter Women, formazioni ufficiali: novità Baldi dal 1? Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di sabato 12 ottobre 2024)è in programma alle ore 18:00. Diramate ledelle due squadre, con il tecnico Gianpiero Piovani che decide di puntare sudal primo minuto., le(4-3-3): 22 Gilardi; 3 Guagni, 24 Rizzon, 44 Bou I Salas, 14 Ceccotti; 20 Vaitukaityte, 11 Conc, 7 Nischler; 33 Kramzar, 9 Del Estal, 27 Petzelberger.A disposizione: 30 Ruma, 78 De Bona, 2 Marcussen, 4 Spinelli, 6 Bergersen, 10 Bolden, 15 Bianchi, 16 Karlenas, 17 Sagen, 21 Picchi, 23 D’Agostino, 28 Kerr.Coach: Stefano Sottili.(4-3-3): 94; 33 Bartoli, 3 Bowen, 5 Andres, 14 Robustellini; 24 Milinkovic, 21 Tomaselli, 23 Magull; 7 Bugeja; 36 Cambiaghi, 31 Wullaert.A disposizione: 1 Runarsdottir, 12 Piazza, 8 Pavan, 9 Polli, 10 Karchouni, 13 Merlo, 15 Serturini, 17 Fordos, 20 Detruyer, 25 Fadda, 28 Diaz, 99 Kullashi.

