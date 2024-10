Superguidatv.it - Chi è l’attrice che interpreta Vittoria Guidi, la nuova PM in Don Matteo 14? Ecco chi è Gaia Messerklinger

(Di sabato 12 ottobre 2024)è laPM di Spoleto in Don14, fiction di successo di Rai 1 prodotta da Lux Vide. LaPubblico Ministero èta da, che noi di SuperGuidaTv abbiamo intervistato al Festival di Giffoni (Intervista a). Un’altra new entry quindi che rivoluzionerà in un certo senso la stagione 14, oltre a quella del nuovo capitano dei Carabinieri Diego Martinito da Eugenio Mastrandrea. Chi èche, la PM in Don14in Don14 sarà laPM di Spoleto. Il personaggio,to dalla bellissima, subentra a quello dell’ormai ex PM Marco Nardi, protagonista fin da Don11,to da Maurizio Lastrico.